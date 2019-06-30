Минобороны РФ планирует создать собственную киностудию

Министерство обороны России создаст киностудию для производства кинокартин на основе реальных событий. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Студия разместится на территории подмосковного парка «Патриот». По словам министра, страна нуждается в хорошем и правдивом кино.

«Мы получаем, изучаем сценарии. Приходят, заявляют отдельно темы. Но, вы знаете, мы живем в настолько стремительное время, настолько динамичное, спрессованное, сжатое, что то, что происходит сегодня, нужно показывать сегодня», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

В настоящее время в Минобороны поступают разные идеи, которые также должны включать освещение борьбы с международным терроризмом.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали о негативном влиянии санкций на сроки поставок вооружения.