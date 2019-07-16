Героя Социалистического Труда ПАО «Казаньоргсинтез» поздравили с юбилеем

Фото: пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез"

В ДК химиков состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Героя Социалистического Труда Любови Смирновой. Она более 40 лет проработала на ПАО «Казаньоргсинтез», поступив туда сразу после окончания Казанского профессионально-технического училища №11 (сейчас колледж им. Лушникова). За досрочное выполнение заданий восьмой пятилетки и социалистических обязательств удостоена медали «За трудовое отличие». За трудовые успехи награждена орденом Ленина.

К 1968 году Любовь Евгеньевна стала аппаратчицей высшего класса. В годы десятой пятилетки она сэкономила 234 тонны углеводородного сырья, 146 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 290 Гкал тепловой энергии. Сверх плана ею было выработано 180 тонн этилена.

От имени руководства ПАО «Казаньоргсинтез» с юбилеем Любовь Смирнову поздравил генеральный директор предприятия Фарид Минигулов.

— Любовь Евгеньевна, вы часть «Казаньоргсинтеза», столько времени отдали заводу. Он навсегда останется с вами. Ваша судьба связана с «Оргсинтезом» и его коллективом. Хочу пожелать вам здоровья. Оставайтесь такой же моложавой, красивой, как сейчас, а также желаю вам долгих лет жизни, — сказал Фарид Минигулов.

С праздником Любовь Смирнову поздравил также глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов. Он отметил участие юбилярши в общественной деятельности города. «У нас в администрации есть музейное пространство. Оно преобразилось большой работы, которую в нем провела Любовь Евгеньевна», — добавил Сергей Миронов.

Отметим, что около 3,5 тысячи пенсионеров и ветеранов ПАО «Казаньоргсинтез» состоят в профсоюзной организации предприятия. Ежегодно компания выделяет более 7,5 млн рублей для оказания социальной помощи работникам «Казаньоргсинтеза», вышедшим на пенсию. В рамках колдоговора пенсионеры и ветераны «Казаньоргсинтеза» получают социальные выплаты, также они имеют право на бесплатные путевки в профилакторий за счет предприятия.