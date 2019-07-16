МВД заявило об увольнении четырех полицейских из-за дела Голунова

МВД сообщило, что четыре сотрудника УВД по ЗАО Москвы по итогам служебной проверки уволены. Проверка проходила в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.



Об этом заявили в пресс-службе МВД, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось, что начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров отстранен от должности на время проверки. Его подчиненные задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова.



Широкий общественный резонанс вызвало задержание журналиста Ивана Голунова. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.

