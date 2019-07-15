В Татарстане должно вырубаться 2,5 миллиона гектаров лесов в год — видео

В Татарстане для полноценного роста в год должно вырубаться около 2,5 млн га леса. На место срубленных деревьев должны высаживаться новые, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Минлесхозе РТ считают, что необходимо теснее работать с малым бизнесом для сбыта некоторых пород деревьев.

Для поиска места под новые деревья предлагается разрешить лесхозам самостоятельно рубить зрелый лес. Соответствующая инициатива уже направлена в Госдуму.