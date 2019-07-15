Суд начал банкротство молодежного центра «Ак Барс»
Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс». Временным управляющим назначен Ришат Габидуллин.
Суд рассмотрит вопрос о банкротстве некоммерческой организации 9 октября, говорится в сообщении, опубликованном на сайте fedresurs.ru.
Молодежный центр «Ак Барс» — это культурно-спортивный комплекс, расположенный по адресу: ул. Декабристов, 1. В нем имеется концертный зал, бассейн и спортивный зал.Общество Татарстан
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