Новости общества

20:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Суд начал банкротство молодежного центра «Ак Барс»

19:58, 15.07.2019
Суд начал банкротство молодежного центра «Ак Барс»
Фото: google.com/maps / скриншот

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс». Временным управляющим назначен Ришат Габидуллин.

Суд рассмотрит вопрос о банкротстве некоммерческой организации 9 октября, говорится в сообщении, опубликованном на сайте fedresurs.ru.

Молодежный центр «Ак Барс» — это культурно-спортивный комплекс, расположенный по адресу: ул. Декабристов, 1. В нем имеется концертный зал, бассейн и спортивный зал.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров