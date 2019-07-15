В больницы Челнов доставлены пять пострадавших при аварии с автобусом в Башкирии

В лечебные учреждения Набережных Челнов поступили пять пострадавших в результате ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии.



По состоянию на 17.40 по московскому времени четыре человека находятся в БСМП Набережных Челнов. Все они в сознании и проходят процедуру осмотра и оформления госпитализации.

Кроме того, в КДМЦ города в сопровождении отца доставлен ребенок. Его отец также пострадал в ДТП.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Татарстан уточнили, что еще двое пострадавших остаются в больницах Уфы в тяжелом состоянии. Вопрос об их транспортировке будет решаться после стабилизации состояния.

Напомним, что в Архангельском районе Башкирии накануне перевернулся автобус из Татарстана, принадлежащий ООО «ГК «Альтекс» — транспортной компании из Набережных Челнов.

В результате аварии шесть человек погибли, 30 человек получили различные повреждения. Тела погибших направлены в Татарстан. Водитель автобуса задержан.