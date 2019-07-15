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В Татарстан отправили тела погибших в ДТП с автобусом в Башкирии

15:59, 15.07.2019
В Татарстан отправили тела погибших в ДТП с автобусом в Башкирии
Фото: vk.com/beloretsk3

Тела шести человек, погибших в результате ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии, отправлены в Республику Татарстан.

Представитель Минздрава Башкирии уточнил, что в Татарстан также отправлены семеро пострадавших при аварии, передает «Интерфакс».

Напомним, что в Архангельском районе Башкирии накануне перевернулся автобус из Татарстана, принадлежащий ООО «ГК «Альтекс» — транспортной компании из Набережных Челнов.

В результате аварии 6 человек погибли, 30 человек получили различные повреждения. Водитель автобуса задержан. Им оказался 32-летний житель Республики Татарстан.

Президент РТ Рустам Минниханов направил телеграмму врио главы Республики Башкортостан Радию Хабирову, в которой поблагодарил за помощь татарстанцам, пострадавшим при аварии. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообещал помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП.

Происшествия БашкортостанТатарстан
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