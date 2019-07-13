В Уфе задержали подозреваемых в нападении на полицейского у ночного клуба

Фото: скриншот видео - пресс-служба ГУ МВД по Башкирии

Сотрудники полиции при взаимодействии со следователями задержали трех мужчин по факту нападения на правоохранителя в Уфе.

В ходе розыска была установлена личность главного подозреваемого. Им оказался 31-летний уроженец Октябрьского, ранее судимый за совершение разбоя и нападения на сотрудника правопорядка. Также в причастности к преступлению задержаны его знакомые — 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец.

Похищенный табельный пистолет был обнаружен и изъят, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Башкирии.

Мужчины в настоящее время доставлены в отдел полиции и переданы следователям. Возбуждено уголовное дело статье о нападении на сотрудника полиции и хищении оружия.

Напомним, инцидент произошел в 4 часа утра в субботу, 13 июля. Сотрудники полиции во время патруля, увидев драку у одного из развлекательных заведений в Советском районе Уфы, попытались разнять мужчин. Однако несколько человек, участвовавших в конфликте, нанесли полицейскому удары по телу и забрали пистолет.