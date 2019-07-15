Банк «Спурт» продал на торгах недвижимость в Башкирии и пять автомобилей

Российский аукционный дом, который является конкурсным управляющим банка «Спурт», заявил о результатах проведения торгов, на которых продали недвижимость в Башкирии и пять автомобилей.



Четыре нежилых помещения, выставленных на торги, находятся в одном здании по адресу: Уфа, ул. Кирова, д. 52. Площадь помещений варьируется от 51,5 кв. метров до 181,5 кв. метров. Покупателем выступает один человек — Роза Мальцева. Кроме того, на торгах реализовали пять автомобилей: AUDI Q7, Daewoo Nexia, Lada Samara 211440, Lifan 214813, Haima 219300. Два последних автомобиля приобрел Валерий Легостаев, остальные приобрели три разных покупателя.

Все лоты удалось реализовать за 21 млн 998 тысяч 123 рубля 8 копеек. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, ранее Российский аукционный дом, который является конкурсным управляющим банка «Спурт», заявил о результатах проведения торгов, на которых удалось продать два автомобиля.

