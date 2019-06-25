Банк «Спурт» смог продать на торгах два автомобиля за 370,6 тысячи рублей

Российский аукционный дом, который является конкурсным управляющим банка «Спурт», заявил о результатах проведения торгов, на которых удалось продать два автомобиля. Данные размещены в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Lada Kalina Sport 111960 2012 года выпуска (данных о пробеге нет) за 145 тысяч 555 рублей 55 копеек приобрел Александр Безбородько, зарегистрированный в Ростовской области. Lada Kalina 219210 2014 года выпуска (данных о пробеге нет) купил на торгах Артем Кувыков, зарегистрированный в Ханты-Мансийском автономном округе. Сумма покупки — 225 тысяч 111 рублей 97 копеек.

Напомним, ранее сообщалось, что суды удовлетворили более 3 тысяч исков АСВ к должникам банка «Спурт» на 9,7 млрд рублей.