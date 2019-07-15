В России «заморозку» накопительной части пенсии могут продлить до 2022 года

Российские власти могут продлить мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Информация об этом содержится в материалах Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — приводит фрагмент документа Минтруда «Интерфакс».

Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий мораторий на перечисление пенсионных накоплений до 2021 года.

