Путин продлил «заморозку» накопительной пенсии

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий мораторий на перечисление пенсионных накоплений до 2021 года.

Впервые взносы на накопительную пенсию были заморожены в 2014 году — отчисления в размере 6% от зарплаты россиян пошли на выплаты пенсионерам, пишет RT. В декабре 2017 года действие закона было продлено до 2020 года.

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии в России до 2021 года.

Пенсионный фонд России обяжут учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

