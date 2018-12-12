Путин продлил «заморозку» накопительной пенсии
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий мораторий на перечисление пенсионных накоплений до 2021 года.
Впервые взносы на накопительную пенсию были заморожены в 2014 году — отчисления в размере 6% от зарплаты россиян пошли на выплаты пенсионерам, пишет RT. В декабре 2017 года действие закона было продлено до 2020 года.
Ранее депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии в России до 2021 года.
Пенсионный фонд России обяжут учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
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