Новости общества

17:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гострудинспекция РТ выступила против привлечения самозанятых на стройки

16:26, 15.07.2019
Гострудинспекция РТ выступила против привлечения самозанятых на стройки
Фото: pixabay.com

Представитель Гострудинспекции РТ Алсу Зайнутдинова на заседании проектной группы Совета по предпринимательству при президенте РТ высказалась против привлечения самозанятых для строительных работ.

Зайнутдинова указала на то, что в случае получения производственной травмы самозанятый, скорее всего, останется без компенсаций, так как по закону не платит отчислений в Фонд социального страхования (ФСС).

Представитель филиала ФСС в РТ на заседании также подтвердил, что фонд не может страховать здоровье самозанятых от производственных рисков, передает корреспондент «Реального времени».

И. о. бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова, в свою очередь, сообщила, что налоговые органы не против работы самозанятых на стройках. В самом законе о самозанятых, по ее словам, также нет препятствий для ведения строительной деятельности.

Напомним, что в Казани по состоянию на 8 июля зарегистрировались почти 6 тысяч самозанятых, в Татарстане — 18 тысяч.

ОбществоБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров