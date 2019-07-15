Гострудинспекция РТ выступила против привлечения самозанятых на стройки

Представитель Гострудинспекции РТ Алсу Зайнутдинова на заседании проектной группы Совета по предпринимательству при президенте РТ высказалась против привлечения самозанятых для строительных работ.



Зайнутдинова указала на то, что в случае получения производственной травмы самозанятый, скорее всего, останется без компенсаций, так как по закону не платит отчислений в Фонд социального страхования (ФСС).

Представитель филиала ФСС в РТ на заседании также подтвердил, что фонд не может страховать здоровье самозанятых от производственных рисков, передает корреспондент «Реального времени».



И. о. бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова, в свою очередь, сообщила, что налоговые органы не против работы самозанятых на стройках. В самом законе о самозанятых, по ее словам, также нет препятствий для ведения строительной деятельности.



Напомним, что в Казани по состоянию на 8 июля зарегистрировались почти 6 тысяч самозанятых, в Татарстане — 18 тысяч.