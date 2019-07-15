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Путин поддержал предложение о поправке в закон о развитии малого бизнеса

15:48, 15.07.2019
Путин поддержал предложение о поправке в закон о развитии малого бизнеса
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным поддержал предложение внести поправку в закон о развитии малого и среднего бизнеса относительно работы торгово-промышленных палат.

«Согласен с Вами, надо дать им возможность работать с малым и средним бизнесом. Поправку в закон можно сделать, я поддержу», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Также на встрече Владимира Путина и Сергея Катырина отдельно обсуждалась подготовка к празднованию 90‑летия со дня рождения Евгения Примакова.

Ранее Владимир Путин оценил предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что суд должен в первую очередь применять к предпринимателям меру пресечения в виде залога. По словам президента России, нужно внимательно изучить ситуацию.

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