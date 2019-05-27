Путин оценил предложение Титова отпускать предпринимателей под залог в приоритетном порядке

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что суд должен в первую очередь применять к предпринимателям меру пресечения в виде залога. Глава государства подчеркнул, что в таких случаях важна сумма залога.

На встрече с президентом Титов обратил его внимание на аресты бизнесменов. По мнению уполномоченного по правам предпринимателей, главной мерой пресечения должен стать залог.

«Мы хотели бы Вашей поддержки в том, чтобы сегодня изменить законодательство и чтобы Верховный Суд подумал, чтобы дать специальное разъяснение пленума о том, чтобы применять залог», — приводит слова бизнес-омбудсмена пресс-служба Кремля.

«Что касается залога, надо внимательно проанализировать ситуацию и посмотреть. Здесь важна, конечно, сумма залога», — ответил Путин.

Президент пообещал изучить вопрос, поскольку он видит необходимость в соблюдении баланса между интересами следствия и бизнеса.

«Это тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны, не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать», — добавил глава государства.

Титов привел Путину данные опроса попавших под уголовное преследование предпринимателей. По ним, 54% видят причину закрытия своего бизнеса именно в возбуждении уголовного дела. А 64% опрошенных считают, что это повлияло на их здоровье.