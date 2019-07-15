Дмитрий Квартальнов: «Гарипов и Зарипов работают по индивидуальной программе»

15 июля «Ак Барс» провел первую открытую тренировку под руководством нового главного тренера Дмитрия Квартальнова. Разминка команды прошла на открытом воздухе в парке Горького, в занятии приняли участие около 30 хоккеистов.

Перед открытой тренировкой тренер рассказал, в какой хоккей будет играть команда, над чем игроки будут работать в Финляндии и кто из молодых ребят претендует на попадание в состав.

− После отпуска у всех положительные эмоции, ребята хорошо отдохнули, команда в удовлетворительном состоянии. Сейчас знакомство с командой продолжается, у нас много новичков, как вы понимаете. Но есть старый костяк. Мы кого-то знали, кого-то узнаем.

− Насколько вы довольны этим составом?

− Время покажет, игра покажет. Мы в целом удовлетворены — то, что мы хотели, мы получили.

− Насколько селекция закончена?

− Она, наверное, никогда не закончится, тем более в такой команде, как у нас. Она продолжается, мы на связи с нашим генеральным менеджером. Что будет интересное, мы, конечно, будем рассматривать.

− Даниса Зарипова мы не увидели на разминке. Он готов работать в общей команде?

− Он работает по индивидуальному плану. Наш вратарь — Гарипов — тоже работает по индивидуальной программе. Они в команде, оба работают. Так что в Финляндии начнем все вместе.

− Насколько сильно «Ак Барс» организационно отличается от тех клубов, где вы работали раньше?

− Давайте не будем говорить о других командах, давайте про «Ак Барс» — это хорошая, здоровая организация. Здесь нам, тренерскому штабу, надо хорошо сработаться.

− Как долго вас уговаривали вывести команду в парк на разминку?

− Не уговаривали. Мы будем делать то, что должны.

− Команде предстоит сбор в Финляндии. Над чем будете там работать?

− Сбор будет развивающий, нагрузочный. Конечно, о тактике не забудем. Будет тяжелая, рутинная работа, но и интересная тоже.



− Сейчас будет двусторонний матч. Можно ли сказать, что там можно будет увидеть контуры состава, который вы хотите видеть?

− Нет, очень многое будет меняться. Это просто первая игра, нам кое-что нужно понять. Пока даже нет никаких тактических моментов, мы пока не работали над ними. Это первая ознакомительная игра. Конечно, мы какой-то приоритет отдаем игре, ребятам. Немного посмотрим на свои, специфические вещи.



− Можно ли говорить, что вы именно этого хотите от команды — работа беговая, на льду, такой же энергичный хоккей, который был в ваших предыдущих клубах?

− Наверное, я вам секрет не открою — жизнь меняется, хоккей меняется, спорт меняется. Во-первых, мы понимаем, кто у нас находится в команде, в какой хоккей мы хотим играть, смогут ли они выполнить то, что мы хотим. Мы посмотрим, увидим все и будем играть в тот хоккей, в который способны играть, который сможет конкурировать с нашими сильными соперниками, — приводит слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».

Отметим, что завтра команда отправится на сбор в Финляндию.

