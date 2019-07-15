Гафур Рахимов снял с себя полномочия президента Международной ассоциации любительского бокса

Гафур Рахимов окончательно сложил с себя полномочия президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

«Несмотря на тяжелое сердце, я решил немедленно уйти в отставку с поста президента AIBA», — приводит заявление Рахимова пресс-служба организации.

В ноябре 2018 года в ходе конгресса AIBA в Москве Рахимов был избран на пост президента организации. В конце ноября 2018 года исполком МОК инициировал расследование в отношении AIBA, вследствие чего была заморожена подготовка соревнований по боксу в рамках Олимпиады в Токио 2020 года.

В марте 2019 года Рахимов сообщил, что уйдет в отставку с поста главы AIBA и временно сложил с себя полномочия президента организации. В конце месяца глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан был избран временно исполняющим обязанности президента AIBA.