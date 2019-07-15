Роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит темнокожая актриса
Роль агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде сыграет британская темнокожая актриса Лашана Линч.
Как сообщает Daily Mail, Линч сыграет нового персонажа, которому передадут номер агента 007 после его ухода из MI-6.
По сюжету Джеймс Бонд уходит на пенсию и уезжает на Ямайку. Однако глава MI-6 попросит его вернуться на службу, чтобы «предотвратить глобальный кризис». Роль Джеймса Бонда в новом фильме в пятый раз исполнит британский актер Дэниэл Крэйг.
Лашана Линч ранее снялась в фильме «Капитан Марвел». В нем она исполнила роль пилота Военно-воздушных сил США Марии Рамбо.
Напомним, что в апреле скончалась сербская актриса Надя Регин, сыгравшая в двух фильмах о Джеймсе Бонде.ОбществоКультура
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