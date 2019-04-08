Умерла актриса из фильмов о Джеймсе Бонде

Сербская актриса Надя Регин, сыгравшая в двух фильмах о Джеймсе Бонде, умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщается в официальном аккаунте франшизы в Twitter.

«Мы соболезнуем ее семье и друзьям в этот печальный момент», — говорится в сообщении.



Актриса родилась в сербском Нише. Она начала свою актерскую карьеру с ролей в европейских картинах. Также Регин снялась в двух фильмах о Джеймсе Бонде — «Из России с любовью» (1963) и «Голдфингер» (1964).



Напомним, что в мае 2017 года в возрасте 89 лет скончался актер Роджер Мур. Он получил широкую известность благодаря исполнению роли Джеймса Бонда в семи эпизодах с 1973-го по 1985 год.