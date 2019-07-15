Доля малого и среднего бизнеса в ВТП Казани в 2018 году превысила 38%

В валовом территориальном продукте (ВТП) Казани в 2018 году доля малого и среднего бизнеса (МСБ) достигла 38,5% при ВТП 768,1 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал председатель комитета экономического развития Артур Валиахметов.

По словам Валиахметова, в Стратегии-2030 поставлена задача довести данный показатель до 50%.

Председатель комитета экономического развития рассказал, что большая часть малых предприятий работают в оптовой и розничной торговле, строительстве, в сфере операций с недвижимым имуществом и обрабатывающих производств, передает корреспондент «Реального времени».

На «деловом понедельнике» также стало известно, что в 2020 году в Казани запустят новую пятилетнюю программу поддержки малого и среднего бизнеса.

