Набережные Челны вошли в пятерку моногородов страны по закупкам у МСП

По итогам первого полугодия 2019 года Набережные Челны — в пятерке лучших моногородов России по закупкам продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Итоги по объему закупок были подведены во время прошедшей в министерстве экономики Татарстана видеоконференции по мерам поддержки, реализуемым АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» для субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах. По данным «Корпорации «МСП», среди моногородов Татарстана наибольший объем закупок у МСП отмечен в Набережных Челнах. За полгода здесь реализовали закупки на 1,7 млрд рублей. Это один из лучших показателей в рейтинге российских моногородов, сообщает пресс-служба министерства экономики РТ. Также в пятерке лучших по стране — Тольятти, Магнитогорск, Нерюнгри, Северодвинск.

Напомним, сегодня на форуме в Тольятти стало известно, что Набережные Челны включили в топ-10 лучших моногородов страны.