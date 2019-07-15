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В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

07:45, 15.07.2019
В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Фото: 02.mchs.gov.ru

Состояние шестерых пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Башкирии оценивается как средней степени тяжести. Об этом рассказали в Минздраве РБ.

По словам представителя регионального ведомства, на настоящий момент госпитализированы 15 человек. Из них семь человек доставлены в 21-ю городскую больницу Уфы. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

В ДТП погибли шесть человек. Все они являются уроженцами Набережных Челнов.

Напомним, авария случилась в воскресенье, 14 июля. На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана. Центральный аппарат СКР взял под контроль расследование ДТП.

Подробнее о трагедии читайте в материале «Реального времени».

Происшествия БашкортостанТатарстан
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