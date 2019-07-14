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Следком возбудил дело по факту аварии с автобусом с туристами из Татарстана

21:18, 14.07.2019
Следком возбудил дело по факту аварии с автобусом с туристами из Татарстана
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса с туристами из Татарстана в Башкирии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа.

Напомним, пассажирский автобус с 39 пассажирами, двигаясь по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе, опрокинулся в кювет. Пять человек погибли, девять пострадали.

Происшествия БашкортостанТатарстан
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