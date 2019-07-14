Следком возбудил дело по факту аварии с автобусом с туристами из Татарстана

Следственный комитет устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса с туристами из Татарстана в Башкирии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа.

Напомним, пассажирский автобус с 39 пассажирами, двигаясь по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе, опрокинулся в кювет. Пять человек погибли, девять пострадали.