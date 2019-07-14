В Казани может пройти утешительный квалификационный турнир к Олимпиаде по регби-7

Федерация регби России подаст заявку на проведение в Казани утешительного квалификационного турнира к Олимпиаде в 2020 году. Об этом заявил председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

Сегодня в Казани завершился квалификационный турнир, где разыгрывалась одна прямая путевка от европейского региона на Олимпийские игры — 2020. В финале турнира сборная России уступили Англии со счетом 0:19. Россия поборется летом 2020 года в утешительном турнире за две олимпийские квоты.

«У нас отличный шанс выйти через этот турнир, и мы уже завтра будем думать о том, чтобы подать заявку на его проведение в России [в Казани]», — цитирует ТАСС Артемьева.

Олимпийские игры — 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

Напомним, в Казани может пройти матч за Суперкубок УЕФА. Заявка подана на право проведения матча в 2022 и 2023 годов.