В Казани может пройти матч за Суперкубок УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) поддержал инициативу выдвижения Казани в кандидаты на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

— Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение поддержать инициативу по выдвижению Казани на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Столица Татарстана имеет достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Здесь проводились матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада-2013 и другие статусные турниры. Убежден, что в случае положительного решения со стороны УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] Казань достойно проведет Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов, — приводит слова Дюкова ТАСС.

Бюро исполкома поручило администрации РФС направить в УЕФА документы, необходимые для заявки.



Отметим, что Суперкубок УЕФА разыгрывается с 1973 года, впервые его завоевал голландский «Аякс». Вплоть до 1999 года трофей оспаривали обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков, причем долгие годы Суперкубок разыгрывался в двухматчевом противостоянии. Последние 20 лет за него борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы). С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы, Россия ни разу не принимала подобные матчи.



Напомним, что в Казани в 2018 году прошло шесть матчей чемпионата мира. На стадионе состоялось четыре матча группового этапа турнира: Франция — Австралия (2:1), Иран — Испания (0:1), Польша — Колумбия (0:3) и Южная Корея — Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции обыграла команду Аргентины (4:3), а завершилась серия игр турнира в Казани игрой 1/4 финала, где сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.

В 2020 году в России пройдут четыре встречи чемпионата Европы. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах разных европейских стран на 12 стадионах. Санкт-Петербург также претендует на проведение финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021.