Организация фестиваля татарской песни «Узгереш Жиле» в Нью-Йорке обойдется в 15 млн рублей

Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля организует фестиваль татарской песни «Узгереш Жиле» в нью-йоркском «Карнеги-Холле».

Исполнителем заказа стала компания Maestro Artist Management. «Узгереш Жиле» пройдет с 15 по 19 января 2020 года. В нем примут участие 20 исполнителей, среди них — Алина Шайгарданова, Ильгиз Шайхразиев и другие.

Организация фестиваля будет стоить 15,4 млн рублей. Компании потребуется обеспечить проживание исполнителей, выполнить их райдер, обеспечить продвижение и техническое обеспечение фестиваля.

Напомним, фестиваль «Скорлупино» в Татарстане вошел в пятерку самых популярных праздников еды в России.