Повышение МРОТ в 2020 году коснется 4 млн россиян
Минимальный размер оплаты труда может вырасти почти на 850 рублей в 2020 году. Об этом сообщается в проекте приказа Минтруда о прожиточном минимуме за второй квартал 2019 года.
Согласно документу, размер выплат составит 12 130 рублей. В этом году МРОТ равнялся 11 280 рублей. При этом по сравнению с 2018 годом показатель вырос на 117 рублей.
Повышение МРОТ затронет около 4 млн граждан России, пишет «РГ».
После обсуждения приказа документ либо будет принят, либо скорректирован.
Напомним, россиян, у которых зарплата ниже 13 тысяч рублей, могут освободить от подоходного налога.
Справка
МРОТ — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.
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