Повышение МРОТ в 2020 году коснется 4 млн россиян

Минимальный размер оплаты труда может вырасти почти на 850 рублей в 2020 году. Об этом сообщается в проекте приказа Минтруда о прожиточном минимуме за второй квартал 2019 года.

Согласно документу, размер выплат составит 12 130 рублей. В этом году МРОТ равнялся 11 280 рублей. При этом по сравнению с 2018 годом показатель вырос на 117 рублей.

Повышение МРОТ затронет около 4 млн граждан России, пишет «РГ».

После обсуждения приказа документ либо будет принят, либо скорректирован.

Напомним, россиян, у которых зарплата ниже 13 тысяч рублей, могут освободить от подоходного налога.