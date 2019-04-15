Россиян, у которых зарплата ниже 13 тысяч рублей, могут освободить от подоходного налога

В правительстве планируется обсудить возможность освободить россиян, у которых низкая зарплата, от подоходного налога, сообщают «Известия».

Предполагается, что подобная мера коснется тех граждан, у которых после вычета НДФЛ доходы оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это 13 тысяч рублей. Эксперты отзываются о таких изменениях как о справедливых, но предупреждают, что в этом случае может увеличиться доля «серых» заработков.

Консультации о внесении изменений в налоговое законодательство относительно установления социального вычета по НДФЛ для малоимущих работников предусматриваются генсоглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018 — 2020 годы.

Напомним, ранее Конституционный суд РФ признал незаконными действия работодателей, которые пытаются достичь уровня МРОТ за счет доплат за работу в ночную смену, выходные или праздники.



