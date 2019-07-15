В Сети появилось видео просящего о помощи гигантского морского дьявола

Фото: скригшот видео

СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлен скат манта, известный также как гигантский морской дьявол. Он подплыл к сноркелистам, чтобы попросить о помощи.

В глазу ската застрял рыболовный крючок. Он подплыл к пловцам в районе рифа Нингалу у побережья Австралии.

По словам сноркелистов, скат сам подплыл к ним и показал глаз, в котором застрял крючок. Также он не двигался пока люди пытались извлечь этот крючок. За это время фотограф несколько раз всплывал и нырял чтобы набрать воздух, но морской дьявол не уплывал.

Манта, или гигантский морской дьявол, — самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 9,1 м (в основной массе 4—4,5 метра), а масса крупных экземпляров — до 3 тонн.