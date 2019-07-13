Орешкин по пути в Тольятти заехал в Нижний Новгород

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин доехал до Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на его аккаунте в Instagram.

Свой путь Орешкин начал вчера, 12 июля, на автомобиле Lada XRay. Маршрут предполагает поездку из Москвы в Тольятти, где министр примет участие в форуме моногородов.

Напомним, что по завершении своего пути, в Тольятти, Орешкин решит, что выбрать: строительство платной дороги Москва — Казань или полную реконструкцию всей трассы М-7.

Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».