Орешкин, который выехал в Тольятти, добрался до Покрова

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который едет на автомобиле Lada XRay из Москвы в Тольятти, на данный момент находится в Покрове. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Напомним, Орешкин сегодня выехал в Тольятти для участия в форуме моногородов. В поездке его не сопровождают сотрудники ГИБДД.



За рулем Lada министр проедет через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару. Он намерен остановиться в столице Татарстана.

Напомним, что по завершении своего пути, в Тольятти, Орешкин наконец-то решит, что выбрать: строительство платной дороги Москва — Казань или полную реконструкцию всей трассы М-7. Выбор действительно сложный, к единому мнению по нему не могут прийти и эксперты. Подробнее — в материале «Реального времени».