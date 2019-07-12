На нефтяном саммите в Альметьевске рассказали, какая задача стоит перед всей отраслью — видео

Сегодня в Альметьвске состоялось открытие нефтяного саммита. Главная задача, которая стоит перед нефтегазодобывающей отраслью, — цифровая трансформация. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Особо участники саммита обратили внимание на вопросы, связанные с трудноизвлекаемыми запасами. Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что серьезные вызовы, которые сейчас стоят перед российской нефтяной отраслью, связаны с рациональным недропользованием, эффективной разработкой трудноизвлекаемых запасов, цифровизацией и трансформацией рынка источников энергии.

Напомним, сегодня президент Татарстан Рустам Минниханов принял участие в запуске хакатона в рамках первого Международного нефтегазового молодежного форума, который проходит в ДОЛ «Юность» в Альметьевском районе.

