На нефтяном саммите в Альметьевске рассказали, какая задача стоит перед всей отраслью — видео
Сегодня в Альметьвске состоялось открытие нефтяного саммита. Главная задача, которая стоит перед нефтегазодобывающей отраслью, — цифровая трансформация. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Особо участники саммита обратили внимание на вопросы, связанные с трудноизвлекаемыми запасами. Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что серьезные вызовы, которые сейчас стоят перед российской нефтяной отраслью, связаны с рациональным недропользованием, эффективной разработкой трудноизвлекаемых запасов, цифровизацией и трансформацией рынка источников энергии.
Напомним, сегодня президент Татарстан Рустам Минниханов принял участие в запуске хакатона в рамках первого Международного нефтегазового молодежного форума, который проходит в ДОЛ «Юность» в Альметьевском районе.
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