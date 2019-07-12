Козак допустил продление субсидий на покупку сельхозтехники

Сегодня на совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком производители сельхозтехники попросили его продлить действие программы субсидирования скидок на их продукцию.

Фактически речь идет о согласовании переходного периода для внедрения нового механизма господдержки спроса — льготного лизинга. Козак заявил, что не исключает возможности временного параллельного действия обеих программ. Но обратил внимание, что это будет возможно только при наличии необходимых средств в бюджете, сообщают «Ведомости».

Напомним, в прошлом году на субсидии для покупки сельхозтехники в федеральном бюджете было выделено 10 млрд рублей.

