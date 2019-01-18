Медведев подписал постановление о правилах получения субсидий на покупку сельхозтехники

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании в Краснодаре, посвященном развитию отечественного производства сельхозтехники, сообщил, что подписал постановление, которое совершенствует правила получения компаниями субсидий на покупку сельхозтехники.

«Я подписал постановление, которое совершенствует правила предоставления таких субсидий на этот год. Лимит объема субсидий корректируется в том числе в зависимости от численности персонала», — приводит слова Медведева «Интерфакс».

Премьер напомнил, что прошлом году на субсидии для покупки сельхозтехники в федеральном бюджете было выделено 10 млрд рублей. В 2019 году на эти цели предусмотрено 8 млрд рублей.

Напомним, что в прошлом году в Татарстане общий размер субсидий на покупку сельхозтехники составил 1,55 млрд рублей.