В Казани произошел пожар в магазине на первом этаже жилого дома

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В 19:35 поступило сообщение о пожаре в магазине «Смешные цены», который находится в Казани на ул. Карбышева на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

До прибытия пожарных эвакуировались пять посетителей и пять сотрудников магазина. Площадь пожара составила 30 кв. метров, огонь распространялся по потолочным перекрытиям. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Татарстане сохраняется тенденция к увеличению числа пожаров. По данным на 30 июня общее количество пожаров (пожары и возгорания) возросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

