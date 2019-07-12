Орешкин, выехавший в Тольятти, добрался до Владимира

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин доехал до Владимира.

Сегодня он начал свой путь на автомобиле Lada XRay из Москвы в Тольятти, о своих передвижениях Орешкин сообщает в Instagram. В Тольятти он примет участие в форуме моногородов.

За рулем Lada министр проедет через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару. Он намерен остановиться в столице Татарстана.

Напомним, что по завершении своего пути, в Тольятти, Орешкин наконец-то решит, что выбрать: строительство платной дороги Москва — Казань или полную реконструкцию всей трассы М-7. Выбор действительно сложный, к единому мнению по нему не могут прийти и эксперты. Подробнее — в материале «Реального времени».

