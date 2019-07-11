СМИ: следствие задержало замглавы ПФР Иванова

Заместителя руководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали правоохранители. Его подозревают во взяточничестве.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — приводит «Коммерсант» слова представителя ПФР.

Издание сообщает со ссылкой на источники, что Иванов потерял свои основные функции в фонде в конце 2018 года. Еще в декабре появились слухи о его возможной отставке.

Издание TAdviser утверждает, что Иванова подозревают в получении взятки. По словам другого собеседника, задержанию предшествовала выемка документов в ПФР, а также в офисах компаний «Техносерв» и «Редсис».

Напомним, что осенью 2015 года был задержан глава Пенсионного фонда Татарстана Марсель Имамов. Однако после допроса чиновник был отпущен, а главным фигурантом стал его заместитель Андрей Ясько.