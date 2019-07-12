СМИ раскрыли подробности дела замглавы ПФР

Зампредседателя Пенсионного фонда Алексея Иванова подозревают в получении серии взяток. Их платили за подряды от ПФР для фонда «Техносерв» в 2017 - 2018 годах.

По предварительным данным, размер откатов оказался не более нескольких миллионов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Техносерв», в частности, создавал единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО); внедрял в нем систему виртуальных рабочих мест, а также занимался аутсорсинговым обслуживанием оборудования корпоративной сети передачи данных ПФР.

На причастность к коррупционной схеме проверяется совладелец компании Алексей Ананьев (бывший совладелец «Промсвязьбанка», брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева).

Напомним, что о задержании Иванова стало известно накануне. При этом СМИ сообщали, что фактически основных функций руководство ПФР лишило его еще в декабре 2018 года.