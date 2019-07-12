Путин по телефону обсудил проблему ближневосточного урегулирования с Махмудом Аббасом
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Палестины Махмудом Аббасом состоялся в пятницу, 12 июля.
Стороны обсудили проблемы ближневосточного урегулирования. Так, была подтверждена готовность России предпринимать шаги по продвижению мирного процесса, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров в целях достижения взаимоприемлемых решений.
Махмуд Аббас выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению.
Отмечается, что телефонный разговор прошел по инициативе Палестины.
Напомним, вчера Путин впервые провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.ОбществоВласть
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