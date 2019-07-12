Новости общества

14:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин по телефону обсудил проблему ближневосточного урегулирования с Махмудом Аббасом

13:02, 12.07.2019
Путин по телефону обсудил проблему ближневосточного урегулирования с Махмудом Аббасом
Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Палестины Махмудом Аббасом состоялся в пятницу, 12 июля.

Стороны обсудили проблемы ближневосточного урегулирования. Так, была подтверждена готовность России предпринимать шаги по продвижению мирного процесса, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров в целях достижения взаимоприемлемых решений.

Махмуд Аббас выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению.

Отмечается, что телефонный разговор прошел по инициативе Палестины.

Напомним, вчера Путин впервые провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров