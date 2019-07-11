Следком возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян, оно связано с действиями сексуального характера.

Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. Материалы в отношении Михаила Хачатуряна выделены в отдельное производство. Следствие считает, что его действия должны быть квалифицированы по ст. 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера), сообщает ТАСС.

Адвокаты девушек эту информацию опровергают. Так, Ярослав Пакулин, адвокат Марии Хачатурян, отметил, что вопрос о возбуждении дела решат «после выяснения позиции родственников». Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер утверждает, что материалы в отношении Михаила Хачатуряна выделены в отдельное производство, но решения о возбуждении дела нет, сообщает «Медуза».

Напомним, Марию Хачатурян, младшую из сестер, которых обвиняют в убийстве отца, признали психически невменяемой. Ее будут судить отдельно от старших сестер Ангелины и Крестины. Расследование дела об убийстве окончено, сестры знакомятся с уголовным делом. Сестры находятся под арестом до 28 июля.