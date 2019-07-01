Младшую из сестер Хачатурян признали психически невменяемой

Марию Хачатурян, младшую из сестер, которых обвиняют в убийстве отца, признали психически невменяемой. Ее будут судить отдельно от старших сестер Ангелины и Крестины.

Расследование дела об убийстве окончено, сестры знакомятся с уголовным делом. Двум старшим сестрам грозит 15 лет лишения свободы, а младшую Марию, скорее всего, сначала будут лечить, не исключено, что принудительно. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы продлил на месяц арест сестрам Хачатурян, таким образом, они находятся под арестом до 28 июля. Девушкам запрещено выходить в интернет, появляться на улице в ночное время, а также общаться друг с другом.

28 июля 2018 года в доме на севере Москвы было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. В ходе допроса три его дочери признали свою вину и сообщили, что отец причинял им «моральные страдания».

