«Рубин» в новом сезоне будет использовать четыре комплекта формы

Казанский футбольный клуб «Рубин» представил комплекты формы на сезон 2019/20. Техническим спонсором казанцев является компания Jako.

Так, один из комплектов выполнен в бело-сером цвете.

FCRK ✖️ JAKO

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«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ???? белый комплект игровой формы на сезон 2019/20!

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И это ещё не всё...???? pic.twitter.com/rXE3tioyKq — «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019

Следующая форма будет черно-серого цвета.

FCRK ✖️ JAKO

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«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ???? чёрный комплект игровой формы на сезон 2019/20!

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На этом всё! Или не всё? ???? pic.twitter.com/cv3WP7SzgT — «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019

Также клуб вернул форму рубинового цвета.

FCRK ✖️ JAKO

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♥️ Долгожданная! ♥️



«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ???? РУБИНОВЫЙ комплект игровых формы на сезон 2019/20! pic.twitter.com/G6vqNAqwBf — «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019

Вратарская форма имеет желтый и черный цвет.

FCRK ✖️ JAKO

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«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ???? комплекты вратарской формы на сезон 2019/20! pic.twitter.com/cbpw9LpF6H — «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019

Также сегодня «Рубин» представил комплект игровой формы, выполненный в зеленом цвете.