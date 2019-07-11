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«Рубин» в новом сезоне будет использовать четыре комплекта формы

17:17, 11.07.2019
«Рубин» в новом сезоне будет использовать четыре комплекта формы
Фото: twitter.com/fcrk

Казанский футбольный клуб «Рубин» представил комплекты формы на сезон 2019/20. Техническим спонсором казанцев является компания Jako.

Так, один из комплектов выполнен в бело-сером цвете.

Следующая форма будет черно-серого цвета.

Также клуб вернул форму рубинового цвета.

Вратарская форма имеет желтый и черный цвет.

Также сегодня «Рубин» представил комплект игровой формы, выполненный в зеленом цвете.

СпортФутбол Татарстан
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