«Рубин» в новом сезоне будет использовать четыре комплекта формы
Казанский футбольный клуб «Рубин» представил комплекты формы на сезон 2019/20. Техническим спонсором казанцев является компания Jako.
Так, один из комплектов выполнен в бело-сером цвете.
FCRK ✖️ JAKO— «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019
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«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ???? белый комплект игровой формы на сезон 2019/20!
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И это ещё не всё...???? pic.twitter.com/rXE3tioyKq
Следующая форма будет черно-серого цвета.
FCRK ✖️ JAKO— «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019
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«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ???? чёрный комплект игровой формы на сезон 2019/20!
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На этом всё! Или не всё? ???? pic.twitter.com/cv3WP7SzgT
Также клуб вернул форму рубинового цвета.
FCRK ✖️ JAKO— «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019
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♥️ Долгожданная! ♥️
«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ???? РУБИНОВЫЙ комплект игровых формы на сезон 2019/20! pic.twitter.com/G6vqNAqwBf
Вратарская форма имеет желтый и черный цвет.
FCRK ✖️ JAKO— «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019
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«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ???? комплекты вратарской формы на сезон 2019/20! pic.twitter.com/cbpw9LpF6H
Также сегодня «Рубин» представил комплект игровой формы, выполненный в зеленом цвете.СпортФутбол Татарстан
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