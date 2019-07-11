«Рубин» представил первый комплект формы на новый сезон
Казанский футбольный клуб «Рубин» представил первый комплект игровой формы. Фотографии размещены на официальной странице команды в Twitter.
Технический спонсор казанцев — компания Jako. Форма выполнена в зеленом цвете.
FCRK ✖️ JAKO— «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2019
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⚡️ Вы долго этого ждали! ⚡️
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«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют ???? зелёный комплект игровой формы на сезон 2019/20!
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Продолжение следует...???? pic.twitter.com/Apn2OqYlvw
Ранее «Рубин» представил новый логотип. Так, был изменен вид Зиланта и фирменный шрифт.СпортФутбол Татарстан
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