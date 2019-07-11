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«Рубин» представил первый комплект формы на новый сезон

13:38, 11.07.2019
«Рубин» представил первый комплект формы на новый сезон
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» представил первый комплект игровой формы. Фотографии размещены на официальной странице команды в Twitter.

Технический спонсор казанцев — компания Jako. Форма выполнена в зеленом цвете.

Ранее «Рубин» представил новый логотип. Так, был изменен вид Зиланта и фирменный шрифт.

СпортФутбол Татарстан
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