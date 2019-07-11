Татарстан может стать пилотным регионом по капитализации интеллектуальной собственности

Татарстан рассматривает возможность стать пилотным регионом по капитализации интеллектуальной собственности. Об этом стало известно на встрече в министерстве экономики Республики Татарстан, где эксперты обсудили оценку стоимости прав на интеллектуальную стоимость. Участники рассмотрели проблемы и способы развития рынка интеллектуальной собственности, сообщили «Реальному времени».

На данный момент механизм финансовой поддержки компаний, обладающих портфелем прав на интеллектуальную собственность, еще не отлажен. Как отметила заместитель министра экономики Республики Татарстан Индира Киреева, одним из препятствий является то, что у большинства кредитных менеджеров отсутствует опыт и понимание, как работать с правами на интеллектуальную собственность.

«Хочу призвать предприятия и кредитные организации к совместной работе с нами и коллегами из Минэкономразвития России и Роспатента. Республика Татарстан должна выступить пилотным регионом в развитии этого важного направления экономики будущего и использовать все возможные меры поддержки, в том числе связанные с капитализацией интеллектуальной собственности», — подчеркнула она.

Напомним, Татарстан первым из субъектов России подписал трехстороннее соглашение с Минэкономразвития России и Роспатентом о взаимодействии в рамках поддержки развития сферы интеллектуальной собственности в Республике Татарстан.