Факельное горение на ТЭЦ в Мытищах ликвидировано

На территории ТЭЦ «Северная» в Мытищах ликвидировано факельное горение на газовой станции и газопроводе.

На данный момент площадь пожара увеличена до 800 кв. м. Пожарные проводят тушение по третьему номеру сложности. Всего задействовано 157 человек и 52 единицы техники, в том числе два вертолета и два пожарных поезда.

В ГУ МЧС уточнили, что горят технические и хозяйственные объекты. Пострадавшими числятся 5 человек — по официальным данным, по другим — 11 человек. Погибших нет.

На месте работает лаборатория ПДК Роспотребнадзора.

Напомним, инцидент произошел на ТЭЦ-27, расположенной в деревне Челобитьево в Московской области. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв.