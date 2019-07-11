В Ульяновской области может появиться ТОР «Инза»

Минэкономразвития РФ разработало законопроект о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Ульяновской области под названием «Инза». Соответствующий документ опубликован на портале законопроектов.

В пояснительной записке отмечается, что регион является подходящим местом для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства. Проект разработан для содействия развитию ‎города Инзы.

На данный момент заключены соглашения о намерениях по реализации ‎11 инвестиционных проектов. Объем инвестиций в основной капитал составит ‎642,45 млн рублей. В планах — реализация не менее 30 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций — 1,357 млрд рублей.

Напомним, в России территории опережающего развития принесли 2,3 млрд рублей налоговых поступлений по итогам прошлого года.