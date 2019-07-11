«Энергобанк» прокомментировал освобождение от обязанности раскрывать информацию

ПАО АКБ «Энергобанк» получил вчера письменное уведомление Банка России об освобождении кредитной организации от обязанности осуществлять раскрытие информации.

В банке «Реальному времени» пояснили, что это связано с началом процедуры смены публичного статуса на непубличный.

«На протяжении многих лет акции АКБ «Энергобанк» (ПАО), несмотря на его публичный статус, публично не размещались и не обращались на рынке ценных бумаг и круг владельцев акций (акционеров) «Энергобанка» был относительно постоянен. Акции Банка и в дальнейшем не будут обращаться на организованном рынке ценных бумаг, так как владельцы (акционеры) Банка не планируют продавать неопределенному кругу лиц принадлежащие им акции Банка либо привлекать каких-либо инвесторов из неопределенного круга лиц. С учетом этого акционеры Банка на общем собрании акционеров 5 июня 2019 года приняли решение об исключении публичного статуса Банка», — сообщили в «Энергобанке».

Там отметили, что, несмотря на статус, все банки обязаны раскрывать на своем сайте отчетность, в том числе по МСФО, информацию о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала), а также информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом и т. д.

Ранее Центробанк освободил казанское ПАО АКБ «Энергобанк» от обязанности осуществлять раскрытие информации.