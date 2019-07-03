ЦБ разрешил татарстанскому «Энергобанку» не раскрывать отчетность

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Центробанк освободил казанское ПАО АКБ «Энергобанк» от обязанности осуществлять раскытие информации.

«Банк России 3 июля 2019 года принял решение освободить акционерный коммерческий банк «Энергобанк»[…] от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», — говорится в материалах ЦБ.

Напомним, что по данным за 4 месяца 2019 года банк получил прибыль в 515 млн рублей, что в шесть раз больше показателей 2018 года.