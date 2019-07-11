На Северной ТЭЦ в Мытищах произошел сильный пожар, есть пострадавшие

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На территории Северной ТЭЦ в Мытищах загорелась газовая заправка, к месту происшествия стянуты силы МЧС.

Инцидент произошел на ТЭЦ-27, расположенной в деревне Челобитьево в Московской области, в полдень в четверг, 11 июля. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой 50 м.

В настоящее время существует угроза распространения огня, пишет ТАСС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с возгоранием на территории ТЭЦ в Мытищах.

В результате ЧП восемь человек пострадали, данные уточняются.

Напомним, сегодня в Москве баллон с газом взорвался в многоэтажном доме, пострадавших и погибших нет.