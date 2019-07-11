На Северной ТЭЦ в Мытищах произошел сильный пожар, есть пострадавшие
На территории Северной ТЭЦ в Мытищах загорелась газовая заправка, к месту происшествия стянуты силы МЧС.
Инцидент произошел на ТЭЦ-27, расположенной в деревне Челобитьево в Московской области, в полдень в четверг, 11 июля. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой 50 м.
В настоящее время существует угроза распространения огня, пишет ТАСС.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с возгоранием на территории ТЭЦ в Мытищах.
В результате ЧП восемь человек пострадали, данные уточняются.
Напомним, сегодня в Москве баллон с газом взорвался в многоэтажном доме, пострадавших и погибших нет.
Справка
ТЭЦ-27 «Северная ТЭЦ» — предприятие энергетики московской энергосистемы, введено в эксплуатацию в 1992 году. Входит в состав территориальной генерирующей компании «Мосэнерго». Электрическая мощность станции 1060 МВт. Основное топливо — природный газ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым