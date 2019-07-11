Александр Степанов: «Кудашова поставили, чтобы посмотреть — авось получится. Время до Олимпиады есть»

Экс-форвард московского «Динамо» и казанского «Ак Барса», а ныне — тренер «бело-голубых» Александр Степанов поделился мнением по поводу назначения его бывшего одноклубника Алексея Кудашова главным тренером национальной сборной России.

— Не очень удачный чемпионат мира в Братиславе подтолкнул руководителей к переменам, но, видимо, делать радикальную смену тренерского штаба не захотели, поэтому провели такую рокировку, — говорит Александр Степанов. — До Олимпиады-2022 еще есть время, поэтому они сейчас посмотрят на Алексея, как он справится. Мне кажется, это такая перестановка для того, чтобы посмотреть, проверить, «авось выстрелит» — вдруг у Алексея получится лучше, чем у Ильи [Воробьева]. А что касается «шило на мыло», то мы ведь не знаем всю кухню изнутри. Может, у Алексея лучше контакт с игроками, например.



— Есть мнение, что Кудашова поставили потому, что он тихий и замкнутый, стало быть, управлять им легче.

— Я бы не сказал, что Алексей замкнутый. Просто он спокойный и исполнительный. Можно сказать, что он не интриган: «дали задание — делаю». И как игрок он всегда был таким — ему дашь задание, он делает. Где-то сачковать или что-то где-то недоделать — это не про него. Леха большой профессионал, и я думаю, что у него все должно получиться, — отметил Степанов, сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Реального времени».

